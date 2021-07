A New York arrivano 50 taxi elettrici Tesla

A New York arrivano i taxi elettrici Tesla. Il servizio è operato dalla Revel, la stessa dello scooter-sharing elettrico, e prevede una flotta di 50 vetture che presteranno servizio dalla 42ma strada in giù.

A differenza di Uber e Lyft, Revel ha un approccio diverso con i suoi autisti. Saranno impiegati a tempo pieno piuttosto che liberi professionisti ed intende essere la versione ecologica del trasporto nella Grande Mela.

A causa della carenza di taxi durante la pandemia e le tariffe per i viaggi condivisi (ride-share) balzate alle stelle, la richiesta di scooter Revel ha avuto una notevole impennata con 50 mila residenti in lista di attesa per usare il servizio, secondo una dichiarazione dell'azienda.