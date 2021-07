Ferrari rinnova intesa con Bologna Business School, nuovi master

La Ferrari rinnova per tre anni l'accordo con Bologna Business School, per rinforzare le proprie attività di formazione manageriale: oltre all'Emba-Executive Master of Business Administration dedicato ai profili dirigenziali e giunto alla sua terza edizione, il rapporto tra il 'cavallino Rampante' e la Scuola di alta formazione professionale dell'Università di Bologna, si arricchisce, da quest'anno, con il master Global Mba, per sostenere lo sviluppo dei manager più giovani verso la gestione dell'innovazione e approfondire i p temi della trasformazione digitale, della globalizzazione e alla sostenibilità.

Entrambi i master sono stati creati sulla base delle esigenze formative specifiche di Ferrari, grazie alla stretta collaborazione fra la Casa di Maranello e la scuola di Villa Guastavillani.

Nel dettaglio master di Ferrari e Bologna Business School intrecceranno didattica e tecnologie di ultima generazione, offrendo la possibilità a docenti e studenti di interagire da remoto come se fossero in aula, grazie a una piattaforma che utilizza la realtà virtuale.

"Questi programmi offrono un'opportunità unica ai partecipanti che hanno la possibilità di seguire percorsi di apprendimento che uniscono rigore accademico e rilevanza organizzativa. La collaborazione con Ferrari è un'esperienza importante per la nostra business school impegnata a favorire lo sviluppo della competitività delle imprese", afferma Max Bergami, dean di Bbs e direttore dei Corporate Program di Ferrari. "Anche in questo l'Emilia Romagna si conferma una delle regioni più innovative del mondo, mediante l'investimento nel capitale umano".