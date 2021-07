Anas, terminati lavori pavimentazione statale 280

"Prosegue l'impegno di Anas nella manutenzione della rete stradale di competenza in Calabria. Oggi sono terminati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla statale 280 'Dei Due Mari'". Lo riferisce un comunicato dell'azienda che gestisce le strade statali.

"I lavori, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria dei tratti stradali in provincia di Catanzaro - si aggiunge - hanno riguardato l'esecuzione di pavimentazione drenante del valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Gli interventi, nell'ambito della convenzione stipulata con la Regione Calabria, sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza della pavimentazione stradale".