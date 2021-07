Volkswagen Bulli, nel 2022 nuovo mega-raduno ad Hannover

Un Volkswagen Bus Festival è pronto a tornare in scena per l'estate 2022. Dopo l'edizione del 2007, Volkswagen Veicoli Commerciali sta infatti nuovamente progettando un grande Volkswagen Bus Festival che andrà inscena dal 15 al 17 luglio 2022, nel quartiere fieristico di Hannover che diventerà un'enorme area 'Bulli', con tanto di campeggio.

Gli organizzatori puntano a radunare appassionati di tutto il mondo e di ogni generazione.

La notizia era attesa da tempo dagli amanti del van volkswagen per eccellenza, tanto che la conferma arrivata attraverso il gruppo Facebook 'Volkswagen Veicoli Commerciali Oldtimer' si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. "I nostri fedeli fan del VW Bulli - ha commentato Carsten Intra, Presidente del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali - hanno già aspettato a lungo la ripresa del raduno, dopo quello del 2007. L'anno prossimo quell'attesa finirà e Hannover tornerà ad essere una roccaforte del Bulli. Insieme alla comunità, vogliamo celebrare il Bulli e dare il benvenuto al nuovo membro della famiglia, l'ID.BUZZ completamente elettrico". Le attività di pianificazione sono iniziate e l'area del festival presso la fiera di Hannover è stata prenotata. Maggiori informazioni saranno disponibili in autunno e, verso la fine dell'anno, i partecipanti interessati potranno prenotare online un parcheggio per il loro VW Bulli.