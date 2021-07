Lamborghini Urus, raggiunto record 15mila esemplari

Nuovo record produttivo per Automobili Lamborghini che raggiunge quota 15 mila Urus. A pochi giorni dal record di vendite fatto registrare nei primi sei mesi dell'anno, la casa di Sant'Agata Bolognese, con il suo super SUV, ha segnato il record del modello più prodotto nella storia dell'azienda nel minor tempo dal suo lancio.

L'esemplare con numero di telaio 15000, destinato al mercato inglese, è configurato con l'ultimissima serie di colori e finiture 'Graphite Capsule'. Gli esterni sono realizzati nel nuovo colore Grigio Keres Matt con dettagli in Verde Scandal. Gli interni sono bicolore, dedicati alla nuova collezione in Nero Ade/Verde Scandal.

Dalla sua presentazione a dicembre 2017 in poi, la Urus ha contribuito in modo rilevante all'aumento totale delle vendite di Lamborghini, decretando nel 2019, suo primo anno di piena commercializzazione, il raddoppio dei volumi totali dell'azienda. Tutt'ora Urus è il modello Lamborghini più venduto. Il SUV ad alte prestazioni è spinto da un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 650 CV (478 kW) a 6000 giri/min (6800 giri/min max) e 850 Nm di coppia massima già a 2250 giri/min. Con 162,7 CV/litro, vanta una potenza specifica tra le più alte della sua classe, oltre che il miglior rapporto peso/potenza con 3,38 kg/CV. Inoltre, con un'accelerazione di 0-100 km in 3,6 secondi e 0-200 km/h in 12,8 secondi, raggiunge una velocità massima di 305 km/h rappresentando così uno dei più veloci Super SUV attualmente sul mercato. Urus è anche la vettura in assoluto più veloce su ghiaccio: è suo infatti il record di velocità stabilito a marzo 2021 sul ghiaccio del lago Baikal in Russia durante i Days of Speed.