Tesla: è in vendita la Model S del principe Carlo

Il principe Carlo sta vendendo la sua Tesla Model S. È quanto si legge sul sito Carbuzz.com dove è precisato anche che l'auto del principe di Galles è uno degli ultimi modelli di Model S Long Range Plus immatricolati nel Regno Unito.

Qualche settimana fa, una speciale Ford Escort appartenuta alla principessa Diana è stata venduta all'asta. La berlina era stata data a Diana come regalo di fidanzamento nel 1981 e venduta per ben 72mila dollari - più di una Mustang Shelby GT500.

Ora un'altra auto già posseduta da un membro della famiglia reale britannica sta cercando un nuovo proprietario. Messa in vendita da Castle Motors è una Tesla Model S di proprietà del principe Carlo, il figlio maggiore della regina Elisabetta II.

Il principe del Galles è un appassionato ambientalista ed ha richiesto fortemente una Model S che ha utilizzato per un po' prima di decidere di 'lasciarla'.

Questa particolare Model S è un esemplare Long Range Plus rifinito in Midnight Silver Metallic con interni Premium completamente neri e decorazioni in legno di frassino. Da quando ha lasciato la fabbrica, la berlina elettrica ha accumulato settemila miglia "in mani molto attente".