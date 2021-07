Land Rover contribuisce a successo missione Virgin Galactic

Era iniziata già con un successo a terra la missione del primo volo spaziale commerciale, portata a termine da Virgin Galactic. Questo grazie al supporto offerto nello Spaceport America in New Mexico dai veicoli Range Rover Astronaut Edition e Land Rover Defender 110. La collaborazione tra Jaguar Land Rover e il team spaziale di sir Richard Branson è iniziata nel 2014 e da allora l'azienda ha fornito le auto per trainare i veicoli Virgin Galactic, trasportando gli astronauti e supportando le operazioni quotidiane nella base nel Nuovo Mexico.

"Land Rover è stata al nostro fianco, parte della vita quotidiana di Virgin Galactic dal 2014 - ha detto Stephen Attenborough, chief customer officer di Virgin Galactic - Era più che logico che questi veicoli lussuosi, iconici ma anche molto affidabili potessero giocare un ruolo centrale negli eventi storici che stiamo vivendo oggi. Mentre guardiamo all'inizio di un servizio commerciale completo, non possiamo essere più felici di sapere che Land Rover andrà avanti e oltre con noi, ampliando insieme i confini verso lo spazio per cambiare il mondo".

Nella missione dell'11 luglio l'astronave SpaceShipTwo Unity ha viaggiato con quattro specialisti e due piloti a bordo. Sir Richard è arrivato per la missione Unity 22 a bordo di una Range Rover Astronaut Edition e dopo un atterraggio sicuro nella base di la sua navicella spaziale è stata rimorchiata al parcheggio di Spaceport America da una Land Rover Defender 110.

"Si tratta di un incredibile risultato tecnico e umano per il team Virgin Galactic che ha portato l'avventura personale a nuove vette entusiasmanti - ha affermato Joe Eberhardt, president & Ceo, Jaguar Land Rover North America - Land Rover è orgogliosa di aver supportato questa entusiasmante missione e non vediamo l'ora di supportare tutti i voli nel futuro".