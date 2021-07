Bardahl Italia, debutta la nuova struttura di Comunicazione

Nuova struttura e nuova gestione per quanto riguarda il dipartimento PR & Comunicazione di Bardahl Italia, azienda specializzata nella produzione di additivi e lubrificanti di alta qualità per motori, che vede l'ingresso di Francesco Rapisarda, per il coordinamento di questa area.

Dopo diversi anni di esperienza maturata alla guida della comunicazione in aziende multinazionali e marchi del settore motociclistico, Rapisarda ha accettato l'offerta di Maroil, società del gruppo Marchetti, per offrire una consulenza mirata alle attività legate al marchio Bardahl, di cui l'azienda di Altopascio (Lucca) è concessionaria esclusiva dal 1973.

Con riporto diretto al direttore Generale Cosimo Campolmi, Francesco Rapisarda, avrà il ruolo di direttore Comunicazione, e si occuperà della gestione e del coordinamento di questa strategica area aziendale. Il contributo della nuova Direzione Comunicazione supporterà il piano strategico di crescita e sviluppo di Bardahl Italia.

Laura Tocchini, già in azienda con incarico presso il dipartimento Marketing, assume anche la funzione di responsabile Comunicazione Prodotto, affiancando la direzione Comunicazione nel coordinamento delle varie attività di questa area aziendale.

Ad Ezio Romano, già collaboratore Bardahl Italia da cinque anni, il ruolo di addetto stampa. Romano sarà affiancato dal lavoro della Vittoria Comunica, l'agenzia bresciana che segue da molti anni Bardahl, con progetti, strategie e concept innovativi legati al Web marketing e alla comunicazione online, compreso l'universo social, oltre a gestire la creatività e la produzione del materiale ADV.