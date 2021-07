Automotoretrò e Automotoracing, al Lingotto a febbraio 2022

Ricomincia il conto alla rovescia per Amr, la grande festa dei motori che riunisce in un unico evento le due rassegne Automotoretrò e Automotoracing: dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, il doppio appuntamento torna dal 10 al 13 febbraio 2022 al Lingotto Fiere e all'Oval di Torino con un'edizione ancora più proiettata verso il futuro. Lo storico format, che esalta e racconta il motorismo d'epoca e l'adrenalina della velocità e delle alte prestazioni, sarà infatti arricchito da una mostra tematica realizzata in collaborazione con il critico d'arte e curatore Luca Beatrice, aprendo per la prima volta Amr alla contaminazione tra le due e le quattro ruote con le arti e la storia del nostro tempo.

"Nonostante molti espositori avessero già formalizzato la propria partecipazione, nel 2021 abbiamo scelto di fermarci per ripartire il prossimo anno con un nuovo sprint e a pieno regime.

Le difficoltà incontrate durante l'emergenza sanitaria sono state una sfida che ci ha spinto ad immaginare un evento che, pur restando fedele all'offerta che il nostro pubblico apprezza da quasi quarant'anni, sappia rinnovarsi per essere sempre più dinamico e di qualità" spiegano gli organizzatori Beppe e Alberto Gianoglio di Bea.

Nei padiglioni del centro fieristico torinese, in via Nizza 294, sarà possibile immergersi in un'esperienza unica che guarda ai gioielli del passato di ogni tipologia e ai grandi nomi dell'automobilismo e del motociclismo internazionali, ma anche al mondo delle elaborazioni sportive ed estetiche con bolidi da gara, performanti supercar e motociclette che saranno anche protagonisti del grande spettacolo su pista nell'area esterna.

Non mancheranno Expo Tuning Torino e le tradizionali aree riservate al modellismo e ai settori ricambi e accessori, all'editoria specializzata e al settore dell'automobilia, così come le celebrazioni per gli anniversari delle case automobilistiche e dei modelli che hanno fatto la storia del design e della meccanica.