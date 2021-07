A Zurigo si parla della Vespa, simbolo del design italiano

La Vespa, su cui viaggiano in 'Vacanze Romane' Gregory Peck e Audrey Hepburn, è l'immagine simbolo del made in Italy scelta dall'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo per presentare l'incontro con il designer Alex Terzariol che in occasione della Giornata del design italiano nel mondo parlerà del tema "Disegnare il futuro. Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità e Bellezza".

Nell'incontro, previsto per domani, si parlerà del Design italiano nelle sue prospettive attuali e future: un sistema ramificato di icone, oggetti, prodotti e servizi che popolano il nostro quotidiano, fatto di segni e di significati. Il design è strategia, approccio, sinergia comunicativa, atmosfera, condivisione, comportamento, cultura. Un esempio per tutti è appunto la Vespa, nata nel secondo dopoguerra con pezzi di derivazione aeronautica delle dismesse officine Piaggio. Alex Terziariol, cui è affidata la conferenza, è diplomato presso l'Istituto Europeo di Design a Milano con un progetto di tesi sull'auto in collaborazione con il Centro Stile Fiat Auto, ha iniziato la sua attività lavorativa a fianco di Rodolfo Bonetto. Nel 1991 fonda lo studio MM DESIGN con sede a Bolzano e a Milano, specializzato nel design industriale ed engineering di prodotto, che collabora con aziende internazionali in diversi settori della produzione industriale. Dal 2013 lo studio MM Design ha aperto una sede anche a San Paolo in Brasile.

Molti sono i premi di design a lui assegnati, tra cui il prestigioso Compasso d'Oro nel 2014 e altri a livello internazionale. Dal 2014 è membro del Comitato Esecutivo ADI - Associazione per il Disegno Industriale a Milano con delega alle attività internazionali.