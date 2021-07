Auto: Goodwood celebra Gino Macaluso, campione di rally

La Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica, fondazione italiana che raccoglie una delle più importanti collezioni automobilistiche al mondo, partecipa al Goodwood Festival of Speed per celebrare Gino Macaluso, campione di rally, imprenditore, architetto e designer. Oggi Charles Richmond, duca di Richmond e Gordon e membro dell'Advisory Board della Fondazione Gino Macaluso, ha onorato la sua memoria insieme a Monica Mailander Macaluso, presidente della Fondazione. Fin dalle prime edizioni il Festival ha ospitato le vetture della collezione, anche grazie alla profonda amicizia che da sempre lega il Duca di Richmond e Gordon alla famiglia Macaluso.

Otto auto della collezione della Fondazione sono esposte a Goodwood: una presenza senza precedenti, con la Fiat X1/9 Abarth, prototipo sviluppato proprio da Gino Macaluso, e alcuni dei modelli che hanno segnato l'età d'oro del rally: Lancia Rallye 037, la Lancia Stratos, la Lancia Delta S4 e la Lancia Delta HF Integrale. Inoltre le tre Lancia Martini da pista: la Lancia Beta Montecarlo Turbo, la Lancia LC1 e la Lancia LC2.

Charles Gordon-Lennox, Conte di March e Kinrara, figlio del Duca di Richmond e Gordon, guida la Lancia Stratos. Le altre vetture sono guidate da campioni e piloti speciali, quali Miki Biasion, pilota italiano di rally due volte campione del mondo, Emanuele Pirro, pilota automobilistico italiano che ha corso in Formula Uno, Jochen Mass, Tom Kristensen e Marino Franchitti. Ospite speciale Fabrizio Giugiaro, figlio del designer Giorgetto. "La missione della Fondazione è rinnovare l'amore di Gino per le auto, la loro velocità e bellezza: per questo siamo così orgogliosi di celebrarne la memoria in un luogo che è stato emblematico della sua passione per le corse con questo evento speciale" spiega Monica Mailander Macaluso.

L'evento con le automobili in pista può essere seguito in diretta al link https://youtu.be/QgJlnsqbtfg alle 18.30 ore italiane.