Formula E: svelato calendario stagione 8, a Roma il 9 aprile 2022

Il Gran Premio di Formula E a Roma si correrà il 9 aprile del 2022 e sarà la prima tappa europea della stagione 8. La Formula E e la FIA infatti hanno pubblicato il calendario provvisorio per il 2021/2022 del campionato, che prevede tre nuove località. Il calendario, ratificato ieri dal FIA World Motorsport Council, è infatti quello più denso di appuntamenti della storia della competizione, con 16 gare in 12 città divise su quattro continenti. Al via a fine gennaio, l'apertura della campionato si svolgerà ancora una volta a Diriyah in Arabia Saudita per poi trasferirsi alla volta di Città del Messico e Città del Capo in Sudafrica a febbraio.

Grande ritorno in calendario anche per la Cina, dove le auto 100% elettriche sfrecceranno a marzo 2022 prima di approdare a Roma e nel Principato di Monaco. Berlino, l'unica città che ha ospitato un E-Prix durante ogni stagione della storia di Formula E, torna al tradizionale appuntamento di maggio, seguita poco dopo dalla seconda new entry della Stagione 8 Vancouver. Il campionato poi si sposta poi oltreoceano, verso la Grande Mela.

Proprio a partire dal New York E-Prix, inizierà una serie di doppi appuntamenti che proseguirà con le gare all'ExCeL di Londra e si concluderà a Seul.