Hyundai estende accordo con l'AS Roma per stagione 2021-2022

Hyundai ha esteso la partnership con l'AS Roma anche per la prossima stagione 2021-2022. L'annuncio accompagna la recente nomina come allenatore di José Mourinho, accolto al suo arrivo con nuova Ioniq 5, il crossover 100% elettrico di Hyundai.

Nell'ambito della partnership, il logo Hyundai continuerà ad essere posizionato sul retro della celebre maglia giallorossa nelle competizioni nazionali, sia in casa che in trasferta, fino al 2022. Il rinnovo dell'accordo comprende anche il supporto all'AS Roma Women, vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia, per continuare a promuovere i valori positivi dello sport senza limiti di genere. Hyundai continuerà inoltre a lavorare a stretto contatto con il club per realizzare iniziative coinvolgenti sia per i giocatori che per i tifosi.

"Con il proseguimento della partnership - ha detto Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe - vogliamo rendere omaggio all'AS Roma per un'altra stagione di duro lavoro e determinazione. I tifosi hanno dimostrato passione e resilienza, quanto i giocatori che amano, ed è per questo motivo che siamo particolarmente lieti di annunciare il rinnovo della nostra partnership. Sponsorizzando i migliori club, al più alto livello del calcio, la strategia paneuropea di Hyundai continuerà a essere di successo con la Roma al nostro fianco". Dal canto suo, Alexander Scotcher, commercial director dell'AS Roma, ha precisato: "Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Hyundai. Negli ultimi anni è stata creata una forte sinergia che ci ha permesso di realizzare importanti progetti per il club e per i tifosi.

Con Hyundai condividiamo gli stessi valori, in campo e fuori. La prosecuzione della partnership è il risultato naturale di quanto costruito insieme finora".

Presente da oltre 20 anni nelle competizioni calcistiche nazionali e internazionali, Hyundai non è solo sponsor delle principali squadre di calcio europee, ma è anche partner dei suoi tifosi. Attraverso la sua strategia paneuropea, Hyundai supporta attivamente i tifosi attraverso le sponsorizzazioni di Chelsea FC nel Regno Unito, Atlético Madrid in Spagna, Hertha BSC ed Eintracht Francoforte in Germania.