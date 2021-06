Alfa Romeo, centoundici candeline sulla torta di compleanno

Centoundici candeline sulla torta di compleanno di Alfa Romeo. Per l'occasione, il Museo Storico di Arese e la pista annessa, si sono colorati di rosso, ma anche di verde e bianco come i colori della nuove Giulia GTA, per una giornata esclusiva dedicata ai club e ai nuovi proprietari, ieri, giovedì, mentre per il weekend sono previste attività aperte al pubblico. A fare gli onori di casa, nel giorno del centoundicesimo compleanno del Biscione che nasceva il 24 giugno del 1910 come A.L.F.A, è stato Jean-Phillipe Imparato, CEO di Alfa Romeo.

"Aspettavo questo momento da mesi - ha affermato Imparato - anzi, da quarant'anni. Alfa Romeo è il marchio più bello del mondo". Per Imparato, l'occasione è stata anche quella di ricordare il suo approccio al marchio del Biscione. "Appena arrivato ho voluto studiare la storia e le radici del marchio - ha raccontato il CEO - perché sono importanti. Alfa Romeo è mondiale e Giulia GTA è un'opera d'arte".

Guarda le fotoAlfa Romeo

Il riferimento è alla nuova supercar firmata Alfa, i cui primi esemplari sono stati consegnati ai nuovi proprietari proprio in occasione della giornata di festa ad Arese. "Essere ad Arese o a Torino è uguale - ha detto Imparato - perché quello che conta è essere in Italia, dove c'è la storia e il fururo di Alfa Romeo".

Nel corso del weekend, al Museo Storico Alfa Romeo si terranno anche due conferenze di approfondimento sulla storia del Marchio: sabato 26 si parlerà della prima vittoria A.L.F.A.

(Modena, 1911, Concorso di Regolarità), mentre domenica 27 del prototipo della 4C, progettato dal Centro Stile Alfa Romeo nel 2011. Al termine della conferenza, i proprietari di 4C saranno invitati a sfilare con le loro auto sulla pista interna. Sempre in tema storico, è ancora aperta la mostra 'Cavalli marini', che illustra l'impiego di motori del Biscione nella nautica: dalle corse ai trasporti, dai mezzi militari a quelli da pesca.

Tutti i giorni sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata al 'dietro le quinte' del Museo, costituito da due piani dei depositi in cui sono conservati auto, motori, trofei, chassis e altri materiali, normalmente non esposti al pubblico.

Nel weekend sono previste anche attività per gruppi e famiglie: dal laboratorio creativo per ragazzi in programma sabato 26 alle 15, alla caccia al tesoro domenica 27 giugno alle 16.30. Il programma completo è consultabile sul sito museoalfaromeo.com e tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso. È necessario prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com.