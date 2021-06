Concours d'Elegance di Pebble Beach,si svolgerà il 15 agosto

Confermata l'edizione in presenza del celebre Concours d'Elegance di Pebble Beach, la più importante manifestazione mondiale dedicata alle auto d'epoca. Fiore all'occhiello della Pebble Beach Automotive Week, l'evento coinvolge tutta l'area di Monterey - sulla costa caiforniana a sud di San Francisco - in una kermesse 'plurimilionaria' che prevede altre mostre, aste, raduni, sfilate e gare sulla pista di Laguna Seca.

Nel 2021 il Concours d'Elegance di Pebble Beach giunge alla 70ma edizione - essendo nato nel 1950 - ed avrà il suo momento clou il 15 agosto (con orario 10.30 - 17.30) quando le migliori auto da collezione verranno riunite sul green della 18ma buca del Pebble Beach Golf Links (affacciata sull'oceano) per l'assegnazione del titolo di Best of Show, il massimo riconoscimento per un'automobile con valore collezionistico.

Il Concorso prevede anche diversi eventi collaterali come la Pebble Beach Automotive Experience per partecipanti e spettatori, il Pebble Beach Tour d'Elegance presentato da Rolex, Pebble Beach RetroAuto, Pebble Beach Classic Car Forum presentato da AIG & BridgePoint.