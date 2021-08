Range Rover Sport, debutto a Monterey per SVR Carbon Edition

Negli Stati Uniti, dove tutto si fa in grande, la Settimana di Monterey (che comprende il celebre Concorso di Eleganza di Pebble Beach in calendario per il 15 agosto) si è dilatata ed occupa, ora, ben 10 giornate, anzi 11. Le attività della 'Settimana' sono infatti iniziate giovedì sera con l'annuale Pebble Beach Kick-Off Event sponsorizzato da Jaguar Land Rover al Beach and Tennis Club Joe Eberhardt, presidente e Ceo, Jaguar Land Rover North America, ha salutato una folla stimata di oltre 500 persone e ha presentato John Edwards, managing director della divisione Special Vehicle Operations (SVO).

In un contesto perfetto per lanciare modelli esclusivi, il cui prezzo può sfiorare i 200mila dollari, Edwards ha mostrato con orgoglio i primi tre veicoli provenienti dal nuovo settore SVO del Gruppo JLR. Si tratta del prototipo della Jaguar Lightweight E-Type, della versione di produzione per il mercato Usa della F-Type Project 7 e della Range Rover Sport SVR da 550 Cv, ora aggiornata come Model Year 2021.

Questa variante 'estrema' - che è proposta nel mercato nordamericano anche nella inedita SVR Carbon Edition con dettagli esterni ed interni in fibra di carbonio - è progettata e sviluppata da Special Vehicle Operations ed è rifinito a mano a Coventry.

Sotto il cofano della Range Rover Sport SVR è pronto a scattare un poderoso motore a benzina V8 sovralimentato da 5,0 litri – il più potente nella storia del marchio Land Rover - che produce 575 Cv e che permette di scattare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e toccare, in assenza di limiti, i 283 km/h. In Usa la nuova Range Rover Sport può essere fornita anche con motori benzina e diesel con frazionamento a 4, 6 e 8 cilindri e con le opzioni mild hybrid e plug-in hybrid.

"La tecnologia Phev di Range Rover Sport P400e ha ampliato il fascino del nostro suv ad alte prestazioni - ha commentato Nick Collins, executive director vehicle programmes di Land Rover - silenzioso in modalità EV, porta relax nell'esperienza di guida e il passaggio alla potenza combinata avviene senza che il guidatore lo avverta, offrendo la massima spinta nella fascia alta dei rendimenti".

Il punto di accesso per la presa di ricarica di bordo da 7kW è nascosto dietro il badge Land Rover a destra della griglia, mentre la batteria agli ioni di litio a celle prismatiche da 13,1kWh è montata nella parte posteriore, sotto il pianale di carico.

Disponibile in Usa con gli allestimenti HSE Silver Edition e Autobiography, il propulsore del Range Rover Sport P400e combina un propulsore benzina turbo Ingenium 4 cilindri da 296 Cv con un motore elettrico da 105 kW (corrispondenti a 114 Cv), per una potenza combinata di 398 Cv e 472 Nm di coppia, La variante P400e accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente a 220 km/h.