Nasce Compass Rent per noleggio lungo termine

La mobilità è cambiata e ilnoleggio a lungo termine è sempre più diffuso. L'Osservatorio Compass mostra che l'84% degli italiani lo conosce e il 30% è propenso ad attivarlo perchè rappresenta per gli intervistati "costi certi, flessibilità, zero preoccupazioni, possibilità di cambiare più spesso l'auto". In questo scenario di mercato, che nei primi cinque mesi del 2021 ha visto noleggiate a lungo termine ben 124.450 vetture nasce Compass Rent, la nuova società del gruppo Mediobanca specializzata nel servizio di noleggio a lungo termine di automobili. "Il mercato dell'automotive e dei relativi servizi finanziari è in continua trasformazione - commenta Nicola de Cesare, Direttore Generale di Compass Rent. I fattori che spingono gli italiani a desiderare un'auto nuova sono cambiati, specialmente tra i giovani e i cosiddetti car lover, che hanno una maggior propensione a cambiare in modo più frequente l'auto. Un cambio spesso spinto dalla ricerca dei modelli più evoluti e tecnologici o dal desiderio di testare le ultime novità anche nel segmento ibrido ed elettrico. Se a questo aggiungiamo la certezza di un costo fisso, che abbatte il rischio di spese improvvise, ecco che il noleggio a lungo termine diventa una soluzione ideale per molti italiani".