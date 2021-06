Europei: spot Fiat per l'Italia del pallone in tv e sul web

Fiat in qualità di Top Partner della Figc e 'Auto Ufficiale' della Nazionale Italiana di Calcio festeggia il ritorno in campo degli Azzurri a Uefa Euro 2020 con uno spot che vuole essere un omaggio all' "Italia del pallone" e all'Italia che vuole ripartire con ottimismo. Lo spot, on air in tv e sul web, racconta la passione che da sempre unisce Fiat, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l'Italia: il tifo per la Nazionale azzurra. Come colonna sonora dello spot è stato scelto il brano Uno di Ermal Meta.

"La Nazionale di Calcio - ha commentato Olivier Francois, ceo del marchio Fiat e cmo di Stellantis - è il simbolo dei valori sportivi e umani e raccoglie intorno a sé milioni di appassionati, portando nel mondo l'immagine positiva del nostro Paese, proprio come fa il marchio Fiat. Questo storico sodalizio esprime valori comuni capaci di spingere il Brand e la Federazione verso le sfide del futuro".

"Tradizione e innovazione sono nel Dna di Fiat e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - afferma Gabriele Gravina, presidente della Figc - e sono anche i punti di forza di questa Nazionale che è già diventata simbolo di ripartenza per tutto il Paese. L'esuberanza e la voglia di stupire degli Azzurri di Mancini si legano alla perfezione col messaggio inviato con questa nuova campagna".