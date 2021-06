La A di AsConAuto in giro per l'Italia festeggia i 20 anni

La grande A tridimensionale di colore arancio, simbolo di AsConAuto, in giro per l'Italia per celebrare i primi 20 anni di vita del progetto associativo.

Il viaggio della A attraverso le 26 sedi dei consorzi su tutto il territorio nazionale è fortemente simbolico e ha come obiettivo quello di unire idealmente tutto il mondo AsConAuto.

Il tour sarà documentato con foto e video che saranno raccolti in un reportage.

Partita il 18 maggio dal Friuli, la A ha sta toccando tutte le 26 tappe seguendo tre direttrici. La prima attraversa la Pianura Padana da est a ovest, fino a raggiungere Cuneo; la seconda prevede la discesa da Pistoia a Reggio Calabria (dopo uno stop a Bari), per risalire da Sicilia e Sardegna. La terza tappa si concentra sulla costa adriatica, da Rimini ad Ancona.

Le regole della staffetta sono semplici: la grande A arancione raggiunge il consorzio e, dopo essere stata firmata dal presidente o dal referente di distretto, passa tra le mani di promoter, logistici, concessionari e riparatori. L'obiettivo è quello di raccontare in tempo reale sui social l'iniziativa associativa, ma anche di raccogliere il materiale necessario per confezionare il docu-film da lanciare a settembre 2021 nel corso di una diretta AsConAuto.

Ogni singolo consorzio ha totale libertà creativa, con ampio spazio alla fantasia. È importante riprendere la A nei momenti che contano, nei luoghi più singolari o caratteristici, senza dimenticare i backstage, per svelare anche il 'dietro le quinte' del mondo AsConAuto.