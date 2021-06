Rally Italia Sardegna: Hyundai protagoniste, domina Tanak

Hyundai protagoniste nella prima giornata del Rally Italia Sardegna, tappa del campionato mondiale.

Dopo le prime otto prove speciali, quattro da ripetersi due volte, pari a 127,40 km tutte particolarmente difficili e su un percorso spesso stretto e pieno di imprevisti, a chiudere al comando sono state le Hyundai i20 WRC dell'estone Ott Tanak, navigato da Martin Jarveoja, vincitore di ben cinque delle otto prove in programma, e dello spagnolo Dani Sordo, con Borja Rozada, secondo e vincitore di tre tratti cronometrati, l'ultimo ex aequo con l'altro compagno di squadra Neuville.

Due Hyundai al comando, due Toyota Yaris WRC al terzo e quarto posto con il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier in coppia con Julien Ingrassia, e Elfyn Evans insieme a Scott Martin che sono stati comunque autori di una prova di assoluto valore essendo costrette a passare come prime due vetture sul percorso ad aprire la strada a tutti pulendola dalla scivolosa ghiaia superficiale. In questo appuntamento del mondiale si ripropone quindi l'ennesimo atto del duello tra Hyundai e Toyota, una battaglia che ha caratterizzato l'intera stagione scorsa e che caratterizzerà anche il 2021. Alle spalle dei primi quattro un'altra Hyundai, quella di Thierry Neuville e Martijn Widagee, rallentato da una foratura proprio in vista del traguardo di tappa e poi vincitore in ex aequo nell'ultima prova speciale in programma.

Tra gli equipaggi italiani, è primo il giovane siciliano Alessio Profeta, su Skoda Fabia R5 Aci Team Italia, 23/o assoluto, mentre poca fortuna per il trevigiano Luigi Battistolli in coppia Simone Scattolin, rallentato a inizio gara e quindi lontano nella generale.