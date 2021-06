Lifesavers, Ford racconta la storia del paramedico Sarai

È stato pubblicato il primo episodio della nuova serie Lifesavers di Ford, con le telecamere dell'Ovale Blu che catturano le difficili sfide quotidiane di questi "eroi di ogni giorno" nel servire le comunità locali.

Il primo episodio racconta la storia di Sarai, un paramedico all'inseguimento dei propri sogni. Dopo aver terminato l'università, Sarai Granell Vicente ha intrapreso una carriera nelle vendite, ma indipendentemente da quanto duramente lavorasse, semplicemente non si sentiva felice. Era giunto, per lei, il momento di perseguire il suo sogno di diventare un paramedico.

Questo primo episodio della nuova serie Ford Lifesavers segue la giornata tipo di Sarai, operativa, nel suo nuovo ruolo, da soli quattro mesi. Mentre sta per immergersi in un turno notturno da dodici ore, le telecamere la catturano in azione e acquisiscono informazioni su ciò che la spinge a essere un "Eroe di Ogni Giorno". Dal correre per prendersi cura di un uomo di 96 anni, in difficoltà respiratorie da oltre un'ora, all'essere chiamata dopo un alterco in uno dei bar della città, Sarai affronta una sua tipica notte di turno, piena di adrenalina e momenti di riflessione.

Lavorando con le Valencia Ambulancias Edetanas in Spagna, Sarai potrebbe dover affrontare dubbi e paure, ma alla fine sente che ogni giorno sta facendo la cosa migliore, per se stessa e per gli altri.

La serie, composta da sei episodi, racconterà le storie da diversi Paesi, dalla Repubblica Ceca al Regno Unito, passando per la Francia, la Slovenia e la Germania: tutte le storie avranno come protagonisti proprio gli "eroi di ogni giorno".



