Dulevo Intarnational lancia D6, il pulisci strada sostenibile

Dulevo International, specializzata nelle apparecchiature per la pulizia commerciale, industriale e urbana, ha lanciato la nuova Dulevo D6, una macchina pulisci strada sostenibile, in grado di ridurre i consumi di carburante e di acqua. Il nuovo modello proposto dall'Azienda di Fontanellato (Parma) è dotato del sistema 'Adaptive Sweeping Technology', che gli consente di adattarsi alle reali esigenze dell'ambiente in cui sta operando e al tipo di materiale da raccogliere. D6 è inoltre più silenziosa ed essendo digitalizzata e può connettersi alla rete.

"Grazie alla Dulevo D6 - afferma il presidente e amministratore delegato Tighe Noonan - si fa strada una nuova era per il settore della pulizia urbana, perché la tecnologia di questa nuova macchina non solo migliora gli standard della sua categoria, ma potendo garantire elevatissimi livelli di efficienza ed efficacia, contribuisce in modo significativo anche all'abbattimento dei consumi ed è quindi in grado di rendere le nostre città più sostenibili".