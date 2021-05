Anfia con Amica per sviluppo filiere Italia e Marocco

L'associazione dei costruttori auto del Marocco Amica e l'Anfia hanno firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo delle filiere automotive nei due Paesi. Il Piano industriale promosso dal Ministero dell'Industria e dell'Ambiente del Marocco prevede un'accelerazione del settore nel Paese grazie al coinvolgimento di Renault e Stellantis. Anfia fornirà un supporto operativo sia per l'organizzazione di attività di formazione volte alla progressiva implementazione di sistemi di gestione della qualità e di metodologie di processo, sia per il trasferimento di competenze tecniche relative a lavorazioni specifiche, ad esempio nel comparto della plastica, oltre a promuovere le opportunità di investimento per nuovi insediamenti industriali.

Amica faciliterà il contatto tra le aziende italiane e la filiera locale per collaborazioni tecnologiche di prodotto e processo, aspetto che consentirà il rafforzamento delle competenze industriali dell'ecosistema locale.

L'Associazione offrirà il suo supporto agli investitori anche attraverso la collaborazione con il Ministero dell'Industria e dell'Ambiente, con i centri di formazione, le aree di sviluppo industriale, Amdie, i costruttori auto e le aziende della filiera locale e gli enti amministrativi competenti affinché possano insediarsi facilmente nel Paese.

Amica promuoverà anche la costituzione di joint venture tra le imprese delle due associazioni. "E' un accordo lungimirante che mette le basi per un ulteriore consolidamento delle relazioni, storicamente molto positive, tra le filiere automotive dei due Paesi" spiega Pierangelo Decisi, vice presidente del Gruppo Componenti Anfia e investitore diretto nel Paese dal 2013, ora con un nuovo stabilimento Sigit-Soag nella Tanger Automotive City di Tangeri.