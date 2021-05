Anas, lavori su ss 582 del Colle di San Bernardo

Messa in sicurezza e allargamento della strada statale 582 del Colle di San Bernardo, nel comune di Erli in provincia di Savona. Per i lavori programmati da Anas a partire dalle 8 di lunedì 17 maggio la statale verrà chiusa al traffico nella tratta interessata (dal km 22,550 al km 22,85). I lavori riguarderanno il consolidamento del corpo di frana che interessa la piattaforma stradale, con contestuale allargamento della carreggiata dagli attuali 5 metri e mezzo a 7,5 metri, garantendo in tal modo una migliore transitabilità nei due sensi di marcia. Nello stesso periodo, verrà istituito il divieto di transito ai mezzi superiori alle 7.5t dal km 15,673 al km 22,950 della statale. Durante i lavori il traffico veicolare leggero verrà deviato da Cisano sul Neva ( Savona) lungo la viabilità provinciale e comunale, con rientro in statale nel territorio comunale di Erli ( Savona).

Il traffico dei mezzi pesanti verrà deviato a Cisano sul Neva (SV), in direzione Albenga lungo la statale 1 "Via Aurelia Bis", successivamente si procederà sulla statale 453 " della Valle Arroscia" a Pieve di Teco fino alla statale 28 "del Colle di Nava" in direzione Garessio (Cuneo).

Il cantiere sarà attivo fino alle ore 22 di lunedì 31 maggio 2021.