Nuove auto a emissione zero per la Guardia costiera di Olbia

La Guardia costiera della Direzione Marittima di Olbia viaggia da oggi su auto elettriche, a emissione zero. Su disposizione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in Roma sono state consegnate cinque auto full electric Nissan Leaf, che saranno utilizzate servizi di pattugliamento e controllo in luoghi di particolare pregio ambientale, con un elevato grado di biodiversità e peculiarità dell'habitat e delle specie presenti, come le Aree Marine Protette e i parchi sommersi.

Nel dettaglio le auto elettriche consegnate alla Direzione marittima della Sardegna settentrionale, sono destinate al pattugliamento a terra, finalizzato al supporto delle attività svolte dal Corpo nell'ambito delle quattro Aree Marine Protette (Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda cavallo, Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone, Area Marina Protetta Isola dell'Asinara, Area Marina Protetta di Capo Caccia e Isola Piana) e del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, che insistono sul territorio di competenza dell'Autorità marittima.