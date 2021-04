Cupra Priority, auto personalizzate consegnate in 30 giorni

Personalizzazione e consegna rapida per Cupra, che ha inaugurato il suo 'Cupra Priority'. Il servizio è quello dedicato ai membri della Cupra Tribe e che permette al cliente di personalizzare la propria auto, tracciarne il processo di consegna in maniera digitale e riceverla in concessionaria entro trenta giorni. Con l'obiettivo di incentivare anche la domanda dei modelli elettrificati, il progetto è stato inaugurato proprio con le due versioni ibride plug in di Cupra Formentor, entrambe prodotte a Martorell.

"Cupra Priority sarà un elemento chiave nel rapporto con la nostra Tribe - ha commentato Antonino Labate, Direttore di Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di Cupra - e faciliterà la relazione tra Cupra Master e cliente, unendo strumenti digitali e contatto umano. Inoltre, questo servizio garantisce alti livelli di personalizzazione e consegne rapide al di sotto della media del settore, consentendoci un'ottimizzazione della gestione delle scorte in ogni mercato".

Cupra Priority consente al cliente di personalizzare la propria auto, scegliendo tra le opzioni di configurazione di Formentor.

Un tale livello di personalizzazione e rapidità dei tempi di consegna è possibile grazie al processo di produzione e logistica flessibile creato per i modelli contrattualizzati con questo servizio. Sarà infatti possibile riservare virtualmente gli spazi sulla linea di produzione per garantire che le vetture vengano prodotte e consegnate nei tempi concordati. A partire da una configurazione standard, il Cupra Master può adattare gli ordini in base alla configurazione desiderata dal cliente fino a una settimana prima della produzione della vettura. "Cupra Priority ci consente di rendere l'intero processo di acquisto più trasparente e affidabile - ha detto Herbert Steiner, Vicepresidente Produzione e Logistica - dall'ordine alla consegna. Questo servizio garantirà la pronta consegna dei modelli personalizzati, senza compromettere il regolare flusso di produzione dei nostri stabilimenti".