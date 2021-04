Auto, entro fine anno nel Regno Unito ok a guida senza mani

Il Regno Unito si appresta a riconoscere a livello normativo la guida autonoma senza mani. Il ministero dei Trasporti sta lavorando ad una modifica del Codice della Strada che, se approvata, permetterà alle vetture dotate del sistema Alks (Automated Lane Keeping System) di essere definite a "guida autonoma", a condizione che ricevano una specifica omologazione e che "non ci siano prove per mettere in discussione la capacità del veicolo di guidare da solo".

Secondo i piani stabiliti dal dipartimento dei Trasporti, i proprietari di auto dotate di Alks saranno legalmente autorizzati a lasciare che la loro auto guidi da sola sulle autostrade a velocità fino 60 km/h, il che significa che la tecnologia sarà riservata all'uso su tratti congestionati di autostrada.

Tale importante novità potrebbe diventare operativa entro la fine dell'anno. Per il Regno Unito rappresenta un modo per mettersi al passo con altri Paesi come Stati Uniti e Giappone.

Fonti del ministero dei trasporti britannico - si legge su AutoExpress - avrebbero precisato che il governo si sta avvicinando al provvedimento in "modo molto cauto", ma il limite di 60 km/h potrebbe essere aumentato a 112 km/h in futuro.

In questo modo, il conducente potrà "legalmente" togliere via le mani dal volante anche se, comunque, dovrà essere sempre pronto a riprendere il controllo del veicolo. Alcune auto sono già oggi dotate di tale sistema, ma al momento togliere le mani dal volante è una pratica illegale.

Secondo il ministero, l'utilizzo di questa tecnologia potrebbe migliorare la sicurezza sulle strade, riducendo l'errore umano che contribuisce a oltre l'85% degli incidenti.

Allo studio, da parte del ministero, la questione relativa alla responsabilità in caso di incidenti con Alks: "Noi (il governo) non ci aspettiamo che il conducente sia perseguito'', ma comunque sulla questione saranno sicuramente aperte altre discussioni prima che la guida senza mani diventi legale.