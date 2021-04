Ricettazione di auto rubate, 9 arresti a Latina

Nove arresti della polizia di Latina nell'ambito di un'operazione sulla ricettazione di auto rubate.

Scoperta un'organizzazione con ramificazioni in tutta Italia. In sei sono destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tre della misura degli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di ricettazione di macchine rubate. L'operazione "Crazy Cars" è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Latina e del commissariato di Cisterna di Latina insieme a dieci equipaggi dei reparti Prevenzione Crimine Lazio, Campania e Umbria. Sequestrati, nel corso di perquisizioni personali e domiciliari a carico degli indagati, conti correnti, beni mobili e immobili, società per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro oltre a 5 Rolex, un Cartier, 50mila euro in contanti. Ma anche 150 grammi di marijuana e un bilancino di precisione e una pistola con matricola abrasa. A quanto accertato dagli investigatori, i veicoli rubati venivano procacciati con trasferte e immessi in città in modo sistematico al termine di trattative con gli acquirenti. Il gruppo sarebbe ricorso anche a minacce, intimidazioni mostrando armi e proiettili davanti alla porta per convincere le vittime a cedere le auto.