Blizz Primatist, prototipo elettrico a caccia di record

Vuole dimostrare che una vettura alimentata da sole batterie può percorrere lunghe distanze, e ad una velocità fino a pochi anni fa inimmaginabili, Gianmaria Aghem, imprenditore e pilota 74enne che dal 30 aprile guida sul circuito di Nardò la Blizz Primatist. Un veicolo unico, dotato di tecnologie all'avanguardia, col quale tentare di superare alcuni record mondiali di velocità, durata e distanza.

"L'obiettivo è trovare spazio nelle realtà nazionali e straniere che operano nel settore dell'automotive, con la speranza di continuare la ricerca per migliorare i parametri di Primatist e per adattarla all'utilizzo dell'idrogeno e di ogni altra tecnologia rispettosa dell'ambiente", spiega Aghem.

Progettata dallo stesso pilota, che ha coordinato gli specialisti della Carbonteam Srl di Saluzzo (Cuneo) e della Podium Engineering Srl di Pont Saint Martin (Aosta), con il supporto del Politecnico di Torino, la monoposto è dotata di un leggero motore asincrono a flusso assiale di ultima generazione.

In grado di erogare una potenza di picco superiore ai 200 CV, è alimentato da batterie agli ioni di litio. Il pacco batterie è formato da 2.688 celle agli ioni di litio, preventivamente selezionate e gestite da un algoritmo già collaudato in Formula 1.

"Non vedo l'ora di arrivare in pista e tentare di stabilire i nuovi record mondiali - conclude Aghem - Saranno sicuramente delle giornate molto importanti per tutto il team che ha lavorato all'auto". Tecnologia, sostenibilità e rendimento meccanico a tutela del risparmio energetico e dell'ambiente le parole d'ordine di questa impresa. Per una mobilità ecologica.