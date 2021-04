AsConAuto compie 20 anni e lancia il nuovo sito

AsConAuto compie 20 anni di attività e festeggia lanciando il nuovo sito Internet, rendendolo ancora più fruibile dagli utenti, indipendentemente dallo strumento usato per la consultazione: computer, smartphone o tablet. Particolare attenzione alla sezione dedicata agli associati, denominata A.Ri.A. – Area Riservata AsConAuto.

Il nuovo sito si distingue per la semplicità di utilizzazione. È integrato con il database centrale AsConAuto, una funzione che consente di tenere costantemente aggiornati - in tempo reale e in modo automatico - i dati relativi ai consorzi, i cui dettagli possono essere approfonditi (all’interno della sezione specifica), semplicemente cliccando sul logo relativo. Un layout rinnovato e gradevole permette una navigazione rapida e intuitiva e favorisce l’accesso ai numerosi strumenti inseriti negli anni a supporto dello sviluppo del progetto associativo, che intende garantire la migliore distribuzione dei ricambi originali sul territorio.

Più che di un nuovo sito, si potrebbe parlare quasi di una piattaforma proprietaria specializzata, considerato il grande uso innovativo fatto in Associazione delle tecnologie, soprattutto grazie alla Information Technology – IT, applicata al campo di competenza: l’autoriparazione.

A tale proposito merita attenzione la innovazione associativa ideata e messa a punto per favorire la ottimizzazione dei tempi lavoro, in piena trasparenza e con una estrema semplicità d’uso. Una piccola rivoluzione al servizio degli addetti ai lavori attraverso la digitalizzazione efficace dei processi, l’accesso alle informazioni e la relazione via chat, messaggistica o telefonica, in tempo reale e in un solo click.

Dopo il lancio della App A-Dealer, riservata al mondo dei Concessionari soci dei Consorzi Asconauto, è stata presentata nel novembre 2019 durante la seconda edizione di Service Day a Brescia l’App A-Service, che permette l’accesso 24 ore su 24 a un magazzino sempre aperto e disponibile. Scaricabile gratuitamente negli store dei vari sistemi operativi, ha riscosso con rapidità l’interesse degli autoriparatori. Oltre 6.000 l’hanno già scaricata e la utilizzano per accedere ai servizi, consentendo immediatezza di contatto anche attraverso il proprio smartphone. Velocità e puntualità delle consegne, garanzia della originalità dei ricambi, assistenza tecnica e consulenza continua, rapporto diretto con i magazzinieri dei concessionari, rapporto commerciale con il concessionario, aggiornamento in tempo reale di promozioni, politiche di sconto e prezzi stabiliti e concordati sono le funzioni facilitate nel lavoro quotidiano dall’uso di App A-Service su qualsiasi tipo di device.

I risultati ottenuti negli ultimi difficilissimi 12 mesi testimoniano che la struttura è solida e collaudata e come sottolinea orgogliosamente il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi: "La vera forza di AsConAuto sono le persone, che restano sempre al centro della filiera. Il nostro progetto sta creando una nuova cultura all’interno della rete associativa, a ogni livello di competenze e responsabilità, anche grazie alle iniziative formative assicurate da AsConAuto Academy e rese accessibili dal nuovo sito con immediatezza. Da tempo tutta l’attività interna di AsConAuto, verso i propri affiliati e soci, si basa sulla comunicazione digitale".