Viabilità: Anas, contratto da 5 milioni per lavori in E-R

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha stipulato il quarto contratto da cinque milioni di euro - per un totale di 20 milioni - per interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione in Emilia Romagna.

L'impresa Italstrutture si è aggiudicata l'appalto per l'esecuzione dei lavori: consentirà di intervenire in maniera mirata lungo il piano viabile regionale. I lavori sono parte di una tornata di gare che riguarda l'intero territorio nazionale per un valore complessivo di 380 milioni di euro.

Tutti i contratti sono sviluppati in regime di cccordo quadro, spiega Anas, modalità che consente di avviare i lavori con la massima tempestività sulle opere e lungo i tracciati stradali che saranno oggetto di manutenzione programmata. La durata massima dell'accordo quadro stipulato è fissata in 48 mesi, ovvero fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto.