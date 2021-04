Formula E: Gara 1 del Rome E-Prix a Vergne su Ds Teechetah

Il francese Jean-Eric Vergne ha vinto con la Ds Teechetah la Gara 1 del Rome E-Prix davanti alle Jaguar di Sam Bird e Mitch Evans. Bird, con questo podio, si porta al primo posto nella classifica generale con 43 punti, seguito da Frijns e De Vries. L'E-Prix di Roma ha visto il francese Vergne finire la gara seguendo la safety car, intervenuta dopo l'incidente che ha coinvolto a pochi minuti dalla fine Lucas di Grassi, alla guida dell'Audi Sport ABT Schaeffler, e il belga Stoffel Vandoorne alla guida della Mercedes-Benz EQ. Dopo aver passato gran parte della gara in testa, infatti, Lucas di Grassi si piazza al 17° posto, pagando carissimo un improvviso rallentamento del motore e il conseguente contatto con il belga. Vandoorne particolarmente sfortunato quest'oggi: dopo essersi aggiudicato la Super Pole durante la mattinata, paga infatti a pochi giri dalla partenza un errore in attacco di Andre Lotterer della TAG Heuer Porsche, che lo fa precipitare al 13° posto, e dopo una rimonta sensazionale che gli permette di affacciarsi alle prime posizioni, viene tagliato fuori dal crash con Di Grassi.

I piloti torneranno in pista domani con la quarta gara del campionato che si correrà sempre sul circuito romano dell'Eur.