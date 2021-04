Ladro 'seriale' di fari auto bloccato da Ps a Napoli

Prendeva di mira sempre le vetture dello stesso tipo, Fiat 500 X, per asportarne i fari: un ladro 'seriale' è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vasto-Arenaccia che, in seguito a diverse segnalazioni di furti di fari anteriori e posteriori su auto in sosta avvenuti nel quartiere, avevano predisposto servizi mirati nella zona. E' stato così individuata in via Giovanni Porzio una persona che si aggirava tra le autovetture in sosta e, in alcune occasioni, ha tentato di aprirle. L'uomo, al sopraggiungere dei poliziotti, ha tentato la fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso di arnesi per lo scasso. A.B., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.