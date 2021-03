Smart e-cup 2021 al via a maggio, si parte dalla Sicilia

Prenderà il via il 22 e 23 maggio in Sicilia, la stagione 2021 della smart e-cup, il primo campionato al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica. Anche per questa quarta edizione saranno ben sei gli appuntamenti che vedranno impegnate le smart 100% elettriche, pronte a regalare uno spettacolo unico nelle 12 gare in programma, con il primo round fissato sullo storico e difficile tracciato di Pergusa, dove le smart e-cup condivideranno i 4.950 metri del tracciato all'interno del parco naturale in provincia di Enna con i Campionati Italiani ACI Sport.

Il 19 e 20 giugno sarà, invece, la pista di Vallelunga in configurazione Club, ad ospitare il secondo appuntamento della stagione. Il weekend sarà impreziosito dalla prima gara in assoluto del 'mondiale elettrico' E-TCR. Nel fine settimana del 3 e 4 luglio, il palcoscenico del GT World Challenge ospiterà il terzo weekend della stagione sul tracciato di Misano.

L'autodromo 'Riccardo Paletti' di Varano segnerà il giro di boa della stagione, con le due manche in programma l'11 e 12 settembre, che precederanno le semifinali della stagione 2021, il 16 e 17 ottobre sul tracciato di Adria. I due appuntamenti saranno inseriti nell'FX Master Racing Weekend. La cornice della '6h di Roma' ospiterà l'ultimo round della smart e-cup, che per l'occasione assegnerà un punteggio raddoppiato. L'appuntamento con il gran finale è in programma il 20 e 21 novembre sulla versione lunga del tracciato romano di Vallelunga.