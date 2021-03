Viabilità: Altopascio,fondi Regione progetto circonvallazione

Completamento circonvallazione di Altopascio, la Regione Toscana stanzia i fondi per la progettazione di fattibilità tecnico-economica del tratto stradale di raccordo tra la Bientinese e la Romana, in località Turchetto. Sono 200.000 euro, come si spiega dalla stessa Regione, le risorse stanziate con l'ultima delibera della Giunta regionale, proposta dall'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, in accordo con la Provincia di Lucca e l'amministrazione comunale di Altopascio. "Si può quindi procedere con la progettazione del completamento della circonvallazione", "opera ritenuta strategica per il territorio di Altopascio e della Piana in generale, che potrà eliminare finalmente il traffico pesante dalla via Francesca Romea, così da rendere ancora più efficace l'opera del sottopasso ferroviario". "In virtù di un accordo che verrà a breve sottoscritto dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca - spiega Baccelli - procederemo con lo studio di fattibilità del nuovo raccordo stradale di Altopascio. Si tratta del primo livello di progettazione, che comprende anche le necessarie indagini archeologiche, geologiche e ambientali ed è fondamentale per la corretta realizzazione dell'opera: è ciò che ci serve per andare poi a chiedere ulteriori risorse per le successive fasi di progettazione e per la effettiva realizzazione dell'opera". "Sono ben due le opere che riguardano Altopascio e che, per estensione, porteranno un beneficio per l'intera Piana di Lucca - prosegue Baccelli -: il sottopasso ferroviario della via Romea, opera complementare inserita nel più ampio progetto di raddoppio ferroviario Montecatini-Lucca; il completamento della circonvallazione. Le due infrastrutture, insieme, potranno sensibilmente cambiare, in meglio, lo sviluppo futuro di Altopascio e andare a migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone e la capacità attrattiva e competitiva del territorio". "Per Altopascio questo è un primo passo effettivo verso un'opera attesa da anni da tutta la popolazione" il commento del sindaco Sara D'Ambrosio.