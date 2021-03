Dacia Spring, con la primavera parte campagna online

Nel primo giorno dell'arrivo della primavera, Dacia annuncia la rivoluzione elettrica Spring, e lo fa con una campagna pubblicitaria 100% Social e Digital. Colorata e divertente la campagna di Dacia Spring si caratterizza per la sua grande componente di video che promuovono la democratizzazione della mobilità elettrica.

La partenza sarà composta da un bouquet di mini video che saranno veicolati sui canali Social Dacia Italia che, grazie al contributo di un energico Team di Street Artists, annunciano che #SpringIsComing con una colorata Domination delle principali città Europee. La campagna, realizzata a Madrid da James F. Coton, su una cover di "Mad World" di Noëm, crea un parallelo tra due mondi, quello della super esclusività e quello dell'inclusività ed accessibilità con Dacia.

La campagna pubblicitaria che in Italia è solo digitale sarà disponibile sul sito stampa di Dacia da domani. Disponibile in Italia a partire da 9.460 euro (dopo detrazione dell'ecobonus e in caso di rottamazione), Dacia Spring è già ordinabile con le prime consegne a partire da settembre.