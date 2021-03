Hyundai, adrenalina con lo Snow Challenge 2021

Uno sciatore professionista al traino della nuova Hyundai Tucson. La scena è quella protagonista di un video pubblicato dalla casa coreana e intitolato 'Snow Challenge 2021', in cui uno sciatore professionista viene trainato da Nuova Tucson e da i20 Coupe WRC lungo il tracciato innevato di Bilster Berg. Le due vetture hanno sperimentato una versione inedita di skijoring, sport invernale estremo, durante una delle ultime giornate fredde e nevose della stagione in Germania. "Con questa attività - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product di Hyundai Motor Europe - volevamo sottolineare che i veicoli Hyundai sono davvero divertenti da guidare. Oltre a mettere in mostra le prestazioni di guida sulla neve di i20 Coupe WRC e di Nuova Tucson, è stato anche un modo divertente per trasmettere lo spirito dinamico di Hyundai". Il video si apre con uno sguardo sul circuito innevato di Bilster Berg, in una soleggiata giornata invernale. La scena si sposta poi alla i20 Coupe WRC mentre il pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing Luca Engstler si presenta e lo sciatore professionista Christoph Friedel indossa gli sci. Attaccata la corda al retro della vettura da rally e l'auto parte con lo sciatore al seguito mentre il sound del motore si accompagna alla playlist più adatta. Successivamente diverse immagini mostrano la i20 Coupe WRC trainare Friedel ad alta velocità attraverso le curve innevate della pista di Bilster Berg. Sia il pilota che lo sciatore affrontano la pista e il terreno innevato, mostrando le loro capacità nelle rispettive discipline mentre le gomme della vettura da rally sollevano cumuli di neve a ogni curva. Il video passa poi a Nuova Tucson, impegnata a trasportare lo sciatore lungo la pista. Il video evidenzia le capacità sia di i20 Coupe WRC che di Nuova Tucson di affrontare le curve e le chicane della pista Bilster Berg, anche sull'impegnativo fondo nevoso.