Ford F-150 Responder, novità per la Polizia Usa

Ford ha svelato il nuovo F-150 Responder per la polizia statunitense. Pubblicizzato come "l'unico pick-up americano costruito appositamente per l''inseguimento", l'F-150 Police Responder arriverà il prossimo autunno. Basato sul nuovo F-150 Supercrew, l'ultima versione del pick-up della polizia dispone di un motore Ecoboost V6 da 3,5 litri che produce 400 CV e 678 Nm di coppia. È collegato a un cambio automatico a dieci velocità, progettato per soddisfare le rigorose esigenze dell'uso delle forze dell'ordine, consentendo anche una velocità massima di 193 km/h. Oltre al cambio ottimizzato, il mezzo è stato dotato di pneumatici all-terrain Goodyear Wrangler Enforcer appositamente sviluppati. Ford ha commentato che gli pneumatici sono "progettati unicamente per gestire accelerazione veloce, velocità elevate e curve ad alta velocità su strade asfaltate, e può sopportare il calore generato in inseguimenti senza sacrificare le capacità in fuoristrada". Il sistema è abbinato al pacchetto FX4 Off-Road che include un differenziale posteriore a bloccaggio elettronico, ammortizzatori regolabili e controllo della discesa. Parlando di capacità, l'F-150 Police Responder ha una capacità di traino standard di 3175 kg e una capacità di traino disponibile di 5080 kg. Sul tema delle opzioni, c'è un nuovo sistema disponibile che consente ai conducenti di rimuovere la chiave dall'accensione e di uscire dall'auto, mantenendo il motore, le luci e le sirene in funzione. L'F-150 offre anche una nuova console centrale installata in fabbrica e una nuova superficie di lavoro interna che fornisce un'area piatta per scrivere o lavorare su un computer.