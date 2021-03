Fiat E-Ducato, al via ordini: consegne a fine mese

Sono partiti gli ordini del nuovo E-Ducato, il primo modello "full electric" di Fiat Professional pensato per il trasporto su strada per il primo e l'ultimo miglio, che assicura servizi di distribuzione in ambito cittadino e "near urban" veloci. L'arrivo in concessionaria del veicolo e le prime consegne sono previste a partire dalla fine di questo mese.



L'E-Ducato propone una completa gamma di versioni nonché una scelta modulare di dimensioni della batteria, con autonomie di percorrenza che vanno da 235 a 370 chilometri in ciclo urbano (WLTP), nel tipico ciclo di una "mission" di consegna in ambito urbano e in normali condizioni ambientali, a seconda della dimensione della batteria. Il tutto a fronte di prestazioni interessanti, con particolare attenzione al punto forte del Ducato: volumetria di carico best in class da 10 a 17m3, portata fino a 1.910 kg, la migliore della categoria.



Il nuovo E-Ducato è un veicolo senza compromessi: 100% Ducato, 100% elettrico. A queste caratteristiche vincenti, il nuovo E-Ducato ne aggiunge altre che ne fanno il punto di riferimento nel segmento sia in termini di features tecniche sia in termini di completezza della gamma. Ad esempio, offre due batterie, fino a 370 km di autonomia in urbano, e una portata ai vertici della categoria sia nelle versioni 3,5 ton rispetto ai competitors sia in termini assoluti considerando versioni 4,25 ton che arrivano a 1,9 ton di portata utile. Inoltre, sono disponibili 3 differenti caricabatterie in AC (da 6,7, 11kW e 22kw, quest'ultimo disponibile in un secondo momento) con la possibilità di avere Fast Charge in DC, combinabile con tutti e 3 i caricabatterie AC. La gamma comprende versioni Van da 10 a 17m3, cabinati in 4 differenti lunghezze, trasporto persone (disponibile successivamente) per una copertura pressoché totale delle mission (85%). Infine, il nuovo E-Ducato offre 8 anni o 160.000 km di garanzia per la batteria da 47 Kwh e 10 anni o 220.000 km per la batteria 79 Kwh.



Il listino prezzi per i Furgoni va da 60.800 euro per la versione 3.5t passo medio (10 m3 di carico) ai 65.000 euro per la versione 3.5t passo extra lungo tetto super alto. Invece, per i cabinati si parte da 60.300 euro con la versione 3.5t passo medio. Inoltre, i veicoli dotati di batteria da 79 kwh includono il caricabatterie da 11 kw che assicura di completare tutte consegne, anche extra cittadine, in unico giorno. E in fase di lancio saranno compresi nel prezzo 5 anni di manutenzione ordinaria e 5 anni di garanzia sul veicolo. E-Ducato è anche "Easy to sell, Easy to buy" poichè si comporta come un tradizionale Ducato nella costruzione del prezzo, nell'offerta dei pack , includendo anche features elettriche specifiche.