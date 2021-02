Calci all'auto dopo rifiuto soldi per parcheggio, arrestato

Un parcheggiatore abusivo ha colpito con calci e pugni l'auto di una donna che si era rifiutata di pagare il cosiddetto "caffè". E' accaduto in via Capruzzi a Bari dove i carabinieri hanno arrestato un 49enne di Bitetto (Bari), già destinatario di Daspo urbano. L'uomo si è avvicinato a una donna che stava recuperando la propria autovettura parcheggiata, pretendendo di essere pagato. Al rifiuto della automobilista, nonostante questa avesse messo in moto, ha iniziato a colpire con la macchina tentando anche di rompere lo specchietto retrovisore. I militari, in transito nella zona in quel momento, lo hanno immediatamente identificato e arrestato in flagranza.



Il 49enne si trova ora in carcere con l'accusa di tentata estorsione.