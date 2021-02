A Roma e Palermo aprono 'Heritage Point' nei Motor Village

Heritage rafforza il suo piano operativo aprendo gli Heritage Point in collaborazione con i Motor Village di Roma e Palermo. Qui infatti sarà possibile richiedere i Certificati di Origine, far ispezionare la propria vettura storica per la Certificazione di Autenticità ed acquistare merchandising e una selezione di ricambi dedicati specificamente alle auto d'epoca.



L'iniziativa sarà sostenuta da un apposito programma di comunicazione che includerà una chiara identificazione in situ degli Heritage Point, la promozione tradizionale su stampa locale e un canale di contatto diretto "digital oriented" tramite i siti web e i social network dei Motor Village, ma anche sulle pagine Facebook e Instagram del progetto Heritage. A breve saranno aperti altri Motor Village europei: in Gran Bretagna, Germania e Svizzera, mercati in cui è particolarmente vivo il culto per le auto d'epoca italiane.



Nato nel 2015, il dipartimento Heritage ha l'obiettivo primario di tutelare ed arricchire l'immenso patrimonio storico dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Lancia, con particolare focus sul parco vetture di proprietà costituito da oltre 600 unità.