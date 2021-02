Smog: bollino rosso in tutta l'Emilia-Romagna

Nuovo bollino rosso per lo smog in tutte le province dell'Emilia-Romagna. Tornano infatti da domani, sabato 20 febbraio, e fino a lunedì 22 febbraio, le misure emergenziali previste dalla manovra antinquinamento della Regione, sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle polveri Pm10. Lunedì prossimo ci sarà un nuovo controllo.



Le misure d'emergenza, che comprendono la domenica ecologica del 21 febbraio, estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l'area inclusa nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8.30 alle 18.30, sempre fino a lunedì. Oltre ai diesel Euro 4, si fermano anche i veicoli più inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della nuova manovra: quindi, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.