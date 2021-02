Viabilità: Toscana, 5 mln per 69 interventi sicurezza strade

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Saranno 69 gli interventi che verranno realizzati grazie ai 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana con il bando 2020 per la sicurezza stradale nei centri abitati. Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro la fine del 2022.



Il bando, spiega una nota della Regione, molto rigoroso sulle tempistiche di realizzazione, dava infatti la priorità ai progetti immediatamente cantierabili, mettendo come condizione necessaria per l'accesso al finanziamento regionale la capacità dell'ente promotore di bandire la gara d'appalto entro giugno 2021 ed avviare i lavori entro settembre-ottobre. "Grazie al bando saranno realizzati molti piccoli interventi di grande valore per le comunità locali - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli -. Le risorse sono state assegnate, attraverso due graduatorie distinte, sia ad interventi sulle strade di competenza regionale, sia ad interventi su strade comunali, provinciale e perfino statali ritenuti prioritari dai Comuni per la sicurezza della circolazione". Per Baccelli, "in un momento delicato per le finanze pubbliche, non ci siamo turati indietro davanti alle difficoltà che molti enti trovano nel realizzare anche piccoli interventi. Abbiamo scelto di sostenerli anche quando gli interventi non erano di nostra stretta competenza. Tra le opere che saranno realizzate ci sono marciapiedi, rotatorie, percorsi ciclopedonali, impianti semaforici, interventi spesso puntuali ma determinanti in un contesto urbano per migliorare la visibilità stradale, la fluidità del traffico, la sicurezza dei pedoni o degli utenti deboli della strada". (ANSA).