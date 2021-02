Bmw Welt Future Forum, eventi per analizzare i cambiamenti

Monaco, e più precisamente la sede del Bmw Welt, il grande centro per congressi ed esposizioni che sorge a fianco dello stabilimento della Casa tedesca, sarà la sede di un importantissimo evento dedicato allo sviluppo della società, dell'industria e della mobilità a lungo termine.



Dal prossimo 9 febbraio e fino a 23 marzo esperti nei settori più diversi di alto livello discuteranno sulla piattaforma Future Forum del Bmw Welt che è attiva dall'ottobre 2019 e che da allora è una fonte di ispirazione e promuove attivamente le discussioni su tutte le questioni di domani. Per il 2021, il Future Forum del Bmw Welt si concentrerà - utilizzando formati digitali e 'ibridi' consolidati - dedicandosi in una sua serie di eventi al tema della sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Tutti i live streaming sono gratuiti e accessibili attraverso il sito Web Future Forum e sulla pagina Facebook del Bmw Welt & Bmw Museum. In particolare quest'anno si affronteranno gli aspetti economici, sociali, ecologici ed economici della sostenibilità attraverso una serie di incontri - ciascuno in due o tre sessioni digitali di 30 minuti - con ospiti stimolanti che si immergono in profondità in ogni argomento e incoraggiano i partecipanti a prendere parte alle discussioni.



Il primo evento digitale (su tre sessioni) sarà dedicato a 'Energie pulite e rinnovabili' che esaminerà le innovazioni per la rivoluzione energetica, l'idrogeno verde e i sistemi energetici intelligenti. Si inizierà il 9 febbraio 2021 con un live streaming su 'Tecnologie efficaci per il clima - Start-up che rivoluzionano il settore'. Il 10 febbraio sarà la volta di 'Green Hydrogen - the Fuel of the Future?' e l'11 febbraio la serie si completerà con 'Smart Energy - the Need for Intelligent Energy Grids'. Tutti gli eventi si svolgeranno alle 16:00 (CET) e saranno trasmessi in diretta sul sito web (https://www.bmw-welt.com/en/experience/exhibitions/future-forum .html) dell'evento.



Si proseguirà poi il 25 febbraio con la sessione 'Reclaim the Future: How AI and big data are shaping the healthcare of tomorrow' gli esperti esamineranno gli usi rivoluzionari dell'intelligenza artificiale nella sanità ed esploreranno le sfide associate per la protezione dei dati sensibili.



Infine, iniziando il 23 marzo, al Future Forum di Bmw Welt si darà attraverso gli interventi degli esperti un'autorevole risposta alla domanda 'Come sarà il nostro futuro tra 100 anni?'. Prendendo come ambizioso traguardo il 2115 sono previste le tappe '+100: Next Steps for Humankind'; .'Die Zukunft deiner Kinder (Il futuro dei tuoi figli)'. '+100: Generation Immortal'; 'Reclaim the Future! 2.0'. Durante gli eventi, saranno presentati e discussi temi sulle ultime tecnologie come intelligenza artificiale, mobilità elettrica, decentralizzazione, IoT, realtà virtuale, biotecnologie e viaggi nello spazio.