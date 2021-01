In Veneto 700 bus turistici per il trasporto degli studenti

La Cna regionale, assieme ad altre associazioni di categoria, offre alla Regione Veneto, in vista della riapertura delle scuole in presenza, offre 700 mezzi ad integrazione del servizio di trasporto pubblico degli studenti, all'incirca 100 mezzi per ogni provincia, un quantitativo che bene risponderebbe alle esigenze. Sono 350 in Veneto le imprese che si occupano di trasporto di persone su gomma, iscritte nell'Albo Regionale, per un totale di circa 3000 mezzi destinati a scuolabus, minibus e servizi turistici di vario tipo. Di queste circa il 30% sono affiliate CNA Veneto. Un altro comparto che a causa del Covid è praticamente fermo da un anno, con una perdita di fatturato calcolata tra l'80 e il 90%, in alcuni casi, completamente azzerato. "Noi ci mettiamo a disposizione per trovare soluzioni che possano aiutare i nostri comparti e la difficile situazione che stiamo vivendo - commenta il Segretario CNA Veneto Matteo Ribon.



La sinergia tra pubblico e privato deve essere una modalità per affrontare la ripartenza". "Nella situazione attuale - dichiara Massimo Fiorese, portavoce Regionale Trasporto Persone NCC Bus - CNA FITA Veneto - un po' tutte le provincie del Veneto si sono attrezzate per ripartire mettendosi a disposizione per il trasporto integrato. È una importante azione di ripartenza che potrebbe dare una boccata di ossigeno ad un comparto drammaticamente colpito dagli effetti della pandemia". Per la Cna questa iniziativa che coinvolge pubblico e privato potrebbe ben rappresentare per il nostro settore una ripresa di fatturato del 25-30%, sul quale molte aziende del comparto fanno affidamento».