Rubavano targhe veicoli, due arresti per furto nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per furto aggravato due persone di 48 e 28 anni, entrambi di Scampia, nell'ambito di un servizio disposto dalla compagnia di Giugliano in Campania. I due sono stati sorpresi all'interno di una concessionaria di via Santa Maria a Cubito, mentre portavano via le targhe da ventuno veicoli esposti per la vendita.

All'esterno della concessionaria, a bordo di una Seat Ibiza, un complice ancora non identificato è riuscito a fuggire prima di essere essere bloccato dai militari.

Campanile e Djordjevic, invece, sono stati fermati e arrestati.

Il primo dovrà rispondere anche di evasione perché sottoposto ai domiciliari.

Sequestrati arnesi atti allo scasso come cacciaviti e raschietto. Le targhe sono state recuperate e restituite. E' caccia al complice.