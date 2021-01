Auto, boom di elettriche nel 2020, bene anche plug-in

Il 2020 si chiude con un'impennata delle vendite di auto elettriche che porta ad un dato record in termini percentuale di + 251,5% rispetto all'anno precedente, con un totale di 59.875 auto immatricolate di cui 32.500 BEV (vale a dire auto full electric) e 27.375 PHEV (auto ibride plug-in). Nel 2019 il totale dell'immatricolato delle due categorie, BEV e PHEV, era stato di 17.600 unità. Sono questi i risultati del report che ogni mese pubblica Motus-E, associazione fondata nel 2018 che oggi raggruppa oltre 60 operatori del mondo automotive, delle utilities, fornitori di infrastrutture elettriche e di ricarica, filiera delle batterie, studi di consulenza, società di noleggio, università, associazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.



Le quote di mercato relative al 2020 di BEV e PHEV sono rispettivamente al 2,3% e 1,97%, il che sottolinea che di strada da fare ce n'è ancora tanta e che gli incentivi sono necessari al sostegno di un mercato, ancora parzialmente maturo, per almeno altri 3 anni. Nel dettaglio del mese di dicembre 2020, si segnala una crescita molto importante delle vendite rispetto al mese precedente: le elettriche pure e plug-in, registrano rispettivamente 7.258 e 6.354 unità vendute. Questo si traduce in un aumento delle vendite rispetto a novembre 2020 del 52% per le Bev e del 30% per le Phev.