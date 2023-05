Eco-G in tutte le Dacia, il motore termico diventa green

Anche nei primi mesi del 2023 prosegue l'avanzata commerciale Dacia per effetto soprattutto dell'attrattività dei vari modelli, sia a livello di allestimenti che di motorizzazioni, come viene confermato da mix particolarmente interessanti. In particolare due clienti Dacia su tre scelgono la motorizzazione TCe 100 Eco-G alimentata a Gpl e benzina. Ed oltre il 70% dei clienti ordina le versioni meglio equipaggiate.

L'affermazione del Gpl nel mercato italiano, e quindi di tutti i modelli Dacia ad esclusione dell'elettrica Spring, si deve ai numerosi vantaggi che questo tipo di alimentazione offre al cliente. Il Gpl proviene soprattutto dall'estrazione del gas naturale, non è tossico e non contiene piombo né benzene.

Si tratta di un'alimentazione 'pulita' in quanto consente di ridurre del 10% le emissioni di CO2 e la scelta della doppia motorizzazione benzina-Gpl è in linea con la filosofia ambientalista del brand Dacia. Tanto più a lungo si guida in modalità Gpl, tanto più crescono i vantaggi.

L'automobilista risparmia infatti il 40% su ogni pieno rispetto alla benzina, da 4 a 5 euro ogni 100 km. Per no palare dell'autonomia: con un doppio pieno di benzina e Gpl una Dacia Sandero può arrivare fino a 1300 km cioè la distanza da Udine a Reggio Calabria. Per quanto riguarda Jogger, il motore bifuel benzina - Gpl consente di ridurre in media del 10% le emissioni di CO2 (che si fermano a 118 g/km) rispetto ai motori benzina equivalenti e offre un'autonomia di oltre 1.000 km.

Grazie all'esperienza maturata sul campo in oltre un decennio di esperienza industriale e commerciale in ambito Gpl, Dacia integra nel motore TCe 100 Eco-G gli elementi per il funzionamento (alternativo alla benzina) con il Gp in fabbrica, direttamente sulle catene di montaggio.

In questo modo offre impianti che beneficiano della qualità e del rispetto dei capitolati di prodotto e delle norme grazie al primo montaggio. Nelle diverse Dacia a Gpl la capacità del bagagliaio rimane invariata rispetto ai modelli benzina dal momento che l'impianto prende il posto della ruota di scorta, garantendo il massimo volume di carico.

Con un solo tasto è possibile passare dalla modalità benzina a quella Gpl ed i rifornimenti sono a portata di mano e semplici come nel caso dei distributori di benzina grazie alla rete di oltre 4.500 stazioni di servizio sul territorio italiano.