Per Auto1.com crescono vendite di veicoli elettrificati

Una crescita di oltre il 50% rispetto all'anno precedente nelle vendite di veicoli elettrificati. Il dato è quello che emerge da un'analisi condotta da Auto1.com, la piattaforma B2B per le auto usate più grande in Europa, che ha condotto un sondaggio online su oltre 15.000 venditori partner.

Nel 2022, Auto1.com ha infatti registrato una crescita di oltre il 50%, rispetto all'anno precedente, nelle vendite B2B di veicoli elettrici a batteria (Bev), ibridi plug-in (Phev) e ibridi (Hev) e ha raggiunto quota 18.000 Ev venduti, con un aumento di oltre 6.500 unità rispetto all'anno precedente. I dati mostrano quindi una tendenza di graduale diffusione dei veicoli elettrici anche nel mercato delle auto usate.

"I trend che riscontriamo nel mercato del nuovo - ha spiegato Francesco Rocchi, director sales & remarketing Italy di Auto1 Group - si riflettono puntualmente su quello dell'usato: le auto nuove di oggi sono infatti le auto usate di domani. In qualità di principale piattaforma europea di vendita all'ingrosso di auto usate, notiamo che i trend del mercato si riflettono naturalmente anche sulla nostra piattaforma".

Nel 2022, i primi tre marchi per veicoli elettrici commercializzati su Auto1.com sono rimasti sostanzialmente uguali al 2021, ovvero Toyota, Tesla e Volkswagen. Qualcosa è invece cambiato nella top 10, con Mercedes Benz che ha fatto un salto notevole dalla settima posizione del 2021 alla quarta del 2022. Renault è entrata nella top 10 nel 2022 (9° posizione) mentre Kia è scivolata al 10° posto.

Sempre nel 2022, il 70% di tutti i Bev, Hev e Phev commercializzati su Auto1.com, aveva un'età compresa tra uno e cinque anni, mentre circa il 30% di tutti gli Ev commercializzati aveva un chilometraggio inferiore a 10.000 km.

Anche i prezzi calano, con un terzo dei veicoli elettrici commercializzati sulla piattaforma ad un prezzo compreso tra 20.000 e 35.000 euro, mentre nel 2021 solo un quinto delle auto commercializzate rientrava in questa fascia.