Il futuro di Renault tra design, tecnologia e sostenibilità

E' una Renaulution in continuo sviluppo, quella intrapresa da Renault che per il futuro punta ancora di più su tecnologia, design e sostenibilità delle proprie auto. Due nuovi tasselli alla strategia della casa automobilistica d'oltralpe sono stati aggiunti di recente, con l'introduzione di Austral e del Nuovo Espace.

"Renault sta accelerando la sua crescita redditizia - ha spiegato Raffaele Fusilli, Ceo di Renault Italia - grazie ai lanci effettuati con successo nei segmenti a forte valore aggiunto (Arkana, Megane E-tech Electric, Nuovo Austral).

Contiamo di accentuare ulteriormente questa dinamica con il lancio di Nuovo Espace che abbiamo da poco svelato alla stampa.

Lanciato nel 1984, Espace ha creato il concetto di 'voiture à vivre' e, quasi 40 anni dopo, si rinnova totalmente conservando il Dna delle generazioni precedenti pur inscrivendosi nella modernità".

L'offensiva di Renault nel segmento C, avviata con Arkana nel 2021, è proseguita lo scorso anno con la commercializzazione di Mégane E-Tech Electric, che si conferma anche nel I trimestre 2023 primo modello del suo segmento, sia in Italia che in Francia, con una quota di mercato del 23,3% in Italia.

"Renault ha rafforzato ulteriormente la sua presenza in questo segmento - ha commentato Fusilli - con l'arrivo del Suv tecnologico Austral, il cui lancio si sta dimostrando un successo anche nel nostro Paese. L'80% delle vendite sono, infatti, relative alla motorizzazione E-Tech full hybrid e la versione top di gamma, Esprit Alpine, rappresenta il 40% delle vendite totali del modello. Alla fine del I trimestre 2023, Renault registra una quota di mercato del 3,6% nel segmento C, in crescita rispetto allo scorso anno. Continueremo su questa traiettoria, uno degli assi portanti del piano Renaulution, anche con i prossimi modelli che lanceremo, a partire dalla Scénic 100% elettrica".

La strategia tracciata, anche per il futuro, dalla casa francese, è fatta di tecnologia ed elettrificazione ma nel rispetto del Dna Renault. "Il nostro passato - ha detto Fusilli - è un valore prezioso che non possiamo e non vogliamo perdere.

Ci sono modelli iconici, come la R4 e la R5, che hanno scritto la storia della marca, hanno rappresentato per intere generazioni valori come la libertà, l'emancipazione e ancora oggi sono il simbolo della società dell'epoca. Attingere dalle nostre radici è, quindi, per noi fondamentale, per recuperare tutto questo patrimonio e reinterpretarlo in chiave moderna. È questo che faremo, dal prossimo anno, con il lancio della nuova R5 100% elettrica e a seguire, nel 2025, con la nuova R4 anch'essa full electric".

Anche in fatto di design, Renault sta seguendo la via dell'innovazione. "I next step sul design - ha commentato a proposito il Ceo di Renault Italia - dipenderanno in futuro anche da ciò che l'elettrificazione consente. Un cliente che sceglie un'auto elettrica oggi, lo fa con grande consapevolezza e desidera che si veda. Il modello deve avere, quindi, uno stile futurista, vicino a quello di una concept car. In generale, il design può andare più lontano su un'elettrica, fino a far rinascere dei modelli iconici del passato reinterpretandoli. Il motore elettrico è più compatto e ciò consente di ridurre il passo guadagnando spazio per i passeggeri".